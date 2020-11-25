Сергей Бурунов назвал свою роль в откровенном сериале одной из самых сложных в карьере

Источник материала: Tut.by

Актер Сергей Бурунов назвал одну из самых сложных своих ролей. Это работа в откровенном сериале «Содержанки», который прославился изобилием эротических сцен. Бурунов отметил, что на площадке ему очень помог режиссер Константин Богомолов, который сумел правильно объяснить, какой именно образ от артиста хотят видеть. Этим он поделился в шоу «Вопрос ребром» с Бастой на YouTube-канале Gazgolder.



Фото: со съемок сериала «Содержанки»

Долгое время Бурунова считали комедийным артистом. Это звание закрепилось за ним после участия в пародийных программах и съемках в ситкомах, особенно в «Полицейском с Рублевки». Лишь постепенно режиссеры стали утверждать его на драматические роли. Актер признался, что одной из самых сложных ролей в своей профессиональной биографии он может назвать работу в сериале «Содержанки» и роль Игоря Долгачева.

— Не могу не отметить роль в «Содержанках». Работу с Константином Юрьевичем Богомоловым и то, как он [мне помог], потому что я не представлял, как это все делать. Спасибо ему огромное, он на такие полутона умудрился меня раскрутить.

Он признался, что изначально вообще не понимал, какой именно образ от него ждут.

— Страшно было, ну как сказать… пи***ц. Я говорю: «Что, б***ь, вы хотите от меня? Я не понимаю». В «Полицейском с Рублевки» я понимаю [свою роль], а тут вообще не понимал, что делать. Начинаю играть, а мне говорят: «Нет, не так». А что тогда? И до меня дошло. Спрашиваю: «17 мгновений весны?». Режиссер говорит: «Да». Тогда я понял, что нужно играть, как актер Вячеслав Васильевич Тихонов, глазами. Но это ювелирная работа. Тут момент такой: шаг вправо, шаг влево — и выйдет, что-либо недоиграл, либо уже всё, ушел в пошлость. И Богомолов провел меня, что называется, по лезвию. Для меня это был колоссальный опыт. Это к вопросу о том, чтобы выпрыгнуть в другое качество [из комедийной роли]. Это всегда очень интересно.

Актер признался, что из всех персонажей, которых он играл, больше всего он сам похож на Владимира Сергеевича из «Полицейского с Рублевки». «Не до такой степени [я] мудак, потому что там [персонаж в сериале] клинический вариант». Также ему оказалась близка роль главы семейства в фильме «Родные», который выйдет в феврале 2021 года.

«Содержанки» — российский сериал онлайн-кинотеатра Start, который рассказывает о жизни московского бомонда. Первый сезон вышел в 2019 году, второй — в 2020. Проект продлили на третий сезон, но дата выхода пока неизвестна. Его называют одним из самых откровенных российских сериалов последнего времени. В интервью актеры нередко рассказывают, что снимать постельные сцены им непросто: не все получается с первого дубля. В сценарии откровенные сцены не прописываются подробно, актеры все обсуждают с режиссером перед съемкой.