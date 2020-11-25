Эпидемиолог объясняет, как часто нужно заменять тканевые маски

Источник материала: Tut.by

Тканевые маски можно использовать долго, но это не значит, что их совсем не нужно менять, пишет MedicalXpress .



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Центры по контролю и профилактике заболеваний (США) рекомендуют использовать маски, состоящие как минимум из двух слоев плотной ткани (например хлопок). Стирать их нужно регулярно, но имейте в виду: со временем тканевые маски становятся менее эффективными.

«Более новая маска будет плотнее, и поэтому она защищает лучше», — объяснила Крис Джонсон, эпидемиолог и доцент Университета Темпл.

Точный график того, когда вам нужно заменить маску, зависит от ее состава и других факторов (как часто вы ее стираете, как долго носите). «Но общее правило такое: думайте о масках как о сезонной одежде, обновляйте их каждый сезон», — говорит Джонсон.

Вот какие еще признаки могут указывать на то, что тканевую маску пора заменить:

если маска начала просвечивать, когда через нее смотришь на источник света (ткань либо износилась, либо изначально была непригодной);

если резинка на ушных петлях стала ослабевать и маска уже не прилегает к лицу плотно;

если маска порвалась (даже если отверстие очень маленькое).

В целом медики рекомендуют иметь при себе более одной маски, чтобы ее можно было менять при необходимости — например, если ткань стала влажной от дыхания.