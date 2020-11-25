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Эпидемиолог объясняет, как часто нужно заменять тканевые маски
Источник материала: Tut.by
Тканевые маски можно использовать долго, но это не значит, что их совсем не нужно менять, пишет
Центры по контролю и профилактике заболеваний (США) рекомендуют использовать маски, состоящие как минимум из двух слоев плотной ткани (например хлопок). Стирать их нужно регулярно, но имейте в виду: со временем тканевые маски становятся менее эффективными.
«Более новая маска будет плотнее, и поэтому она защищает лучше», — объяснила Крис Джонсон, эпидемиолог и доцент Университета Темпл.
Точный график того, когда вам нужно заменить маску, зависит от ее состава и других факторов (как часто вы ее стираете, как долго носите). «Но общее правило такое: думайте о масках как о сезонной одежде, обновляйте их каждый сезон», — говорит Джонсон.
Вот какие еще признаки могут указывать на то, что тканевую маску пора заменить:
В целом медики рекомендуют иметь при себе более одной маски, чтобы ее можно было менять при необходимости — например, если ткань стала влажной от дыхания.
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Тканевые маски можно использовать долго, но это не значит, что их совсем не нужно менять.
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