Источник материала: UDF



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

TUT.BY

«Это — конец бизнес-карьеры»

«Сейчас все крупные проекты страны оказываются под ударом. Это и «Умный город» Каричей, и проекты «Бремино Групп» Олексина, Воробья и Зайцева, и проекты Мошенского, Шакутина, Белого, Топузидиса, и экспортные амбиции БНБК, куда уже вложено много средств, — предупреждает бизнесмен. — Это заморозка активов, закрытие корсчетов и годы на доказывание того, что вы не «кошелек режима».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые санкции ЕС разрушат весь близкий к Лукашенко бизнес - эксперты Этот шаг повлияет на развитие нормальной экономической деятельности в Беларуси.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасностипо итогам встречи с министрами иностранных дел стран ЕС 19 ноября заявил, что новые санкции станут ответом на жестокость белорусских властей и будут направлены против учреждений и частного бизнеса, которые финансируюти его правительство.— Этот шаг повлияет на развитие нормальной экономической деятельности в Беларуси, — предупредил Боррель.Он пояснил, что страны ЕС могут предлагать компании для включения в черный список, но для этого нужно представить доказательства в обоснование своих предложений. По оценкам экспертов, основанием может быть, в частности, публикация материалов в СМИ.Санкционный пакет ударит по множеству предприятий из госсектора, и отдельно — по близкому к власти частному бизнесу, предупреждают эксперты.— Чтобы снять санкции, предприятиям, к примеру, химическим, нефтеперерабатывающим, потребуются годы. «Беларуськалий» и БКК после введенных в 2006 году США санкций несколько лет потратили только на выяснение, распространяются ли на них эти санкции. Инфобанк, попавший под санкции первым из белорусских компаний, потратил на отбеливание репутации банка десять лет. С бизнесменами все еще хуже: это будет репутационный удар на всю жизнь. Это конец бизнес-карьеры, — рассказывает выходец из Беларуси, ведущий бизнес в Европе.Как отмечает собеседник TUT.BY, нынешняя ситуация в Беларуси «на порядок масштабнее — и по уровню недовольства граждан, и по масштабу фальсификаций, и по количеству задержанных и избитых».Единственный шаг, который мог бы затормозить разгоняющуюся машину санкций, — освобождение всех политзаключенных, прекращение насилия на улицах и предложения по реальному, а не фиктивному диалогу, в том числе с участием тех лидеров, которые сейчас находятся в тюрьме и за рубежом, считает собеседник портала.