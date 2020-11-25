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Фаны «Динамо» (Минск) — о провластном письме: «Каждый, кто подпишет это говно…»

25.11.2020 17:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Фаны «Динамо» (Минск) — о провластном письме: «Каждый, кто подпишет это говно…»
Фанаты «Динамо» / Tribuna.com
Фанаты минского клуба «Динамо» обратились к футболистам по поводу провластного письма спортсменов. Эмоциональное обращение фанов опубликовано в паблике соцсети «ВКонтакте».

«Верим в совесть динамовцев и предупреждаем: каждый, кто подпишет это говно, навсегда останется предателем своего народа и опозоренным чудовищем в глазах всех фанатов «Динамо» Минск! Это официальная позиция всех фэнов и хулиганов «Динамо Минск», — говорится в обращении.


Письмо спортсменов в поддержку действующего режима появилось в интернете 24 ноября. Оно стал провластным ответом на письмо более 1200 спортсменов против насилия на улицах и за проведение новых свободных и честных выборов.

Подписантами провластного обращения стали олимпийские чемпионы по гребле Алексей Абалмасов, Александр Масейков, Екатерина Карстен, толкательница ядра Янина Провалинская-Корольчик, биатлонист Сергей Булыгин. Когда стало ясно, что спортсмены не спешат подписываться под этим обращением, власти разослали его по спортивным клубам и школам.
 
Теги: Минск
 
 
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Письмо спортсменов в поддержку действующего режима появилось в интернете 24 ноября.
 
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