Источник материала: UDF



Фанаты «Динамо» / Tribuna.com

«Верим в совесть динамовцев и предупреждаем: каждый, кто подпишет это говно, навсегда останется предателем своего народа и опозоренным чудовищем в глазах всех фанатов «Динамо» Минск ! Это официальная позиция всех фэнов и хулиганов «Динамо Минск», — говорится в обращении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Фаны «Динамо» (Минск) — о провластном письме: «Каждый, кто подпишет это говно…» Письмо спортсменов в поддержку действующего режима появилось в интернете 24 ноября.

Письмо спортсменов в поддержку действующего режима появилось в интернете 24 ноября. Оно стал провластным ответом на письмо более 1200 спортсменов против насилия на улицах и за проведение новых свободных и честных выборов.Подписантами провластного обращения стали олимпийские чемпионы по гребле, толкательница ядра, биатлонист. Когда стало ясно, что спортсмены не спешат подписываться под этим обращением, власти разослали его по спортивным клубам и школам.