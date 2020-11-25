«Избили меня и машину». Таксист получил ответ из СК — «нет состава преступления»

Источник материала: Onliner В конце августа мы писали о столичном водителе такси Иване. Он утверждал, что ехал на машине и посигналил, после чего его остановил сотрудник, одетый в форму ДПС, а далее машину окружили люди в форме с надписью «ОМОН». Он обратился в СК с заявлением о причинении травм. Автомобилю тоже крепко досталось — как говорил Иван, «не пострадало только днище». На днях следователи прислали ответ.

— Ехал на Renault Logan в берете, тельняшке и с флагом ВДВ на антенне, посигналил, меня остановил сотрудник, одетый в форму ДПС, я подчинился требованию, — такие обстоятельства произошедшего указаны в заявлении мужчины. — С документами все было в порядке. Все, что мне могли вменить, — это флаг на антенне или то, что я сигналил. Когда же ко мне подбежала бригада ОМОНа (около восьми человек), я понял, что штрафом за флаг тут не обойдется. Никто не подходил, не разъяснял, что я что-то нарушил, что ко мне есть какие-то претензии, никто не представлялся. Потребовали выйти из машины. Мне стало страшно, я заблокировал двери. Потом просто начали бить рукояткой пистолета и дубинками по машине. Ситуация попала на видео.









— Разбив стекло, меня вытянули из салона, бросили на асфальт. Стали бить. Попали в голову, рассекли кожу, было много крови. Потом били дубинками по ногам и левой руке — не менее 10 ударов. Отвели к автобусу, изъяли личные вещи, во время обыска продолжали бить по ногам. Бедра начали гореть так, что стоять было невыносимо, и я упал на асфальт. Меня еще попинали ногами и оставили лежать перед автобусом. Берет валялся на дороге. Мне порвали тельняшку, сказав, что я недостоин ее носить. Это было серьезное заявление, но я был не в состоянии ответить.





— Завели в автобус и вызвали скорую, потому как кровь не останавливалась. Приехавший врач заметил, нужно наложить два шва на голову. Силовики не дали увезти в больницу, ответили, мол, разберутся сами, сказали лишь остановить кровотечение. Потом пересадили в микроавтобус и завезли в Первомайский РУВД. Там держали в спортзале на коленях, лицом в пол и с завязанными стяжкой руками — не менее пяти часов. Около 3 ночи стало так сильно тошнить, что я понял: все, конец. Стал просить вызвать скорую. Когда показали протокол, хотел написать внизу, что из-за физического состояния не могу его прочитать. Сказали, мол, если так сделаешь, скорую тебе не вызовем. Я подписал. Забрали в больницу. Там оказалось, что все кости и внутренние органы целы, обнаружили ЧМТ и отпустили домой, потому как в госпитализации я не нуждался.

Через несколько дней таксист зафиксировал травмы в ходе судебно-медицинской экспертизы. Там зафиксировали все ссадины, гематомы, кровоподтеки. Вывод: травмы не повлекли кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты работоспособности.











Первые дни после освобождения Иван вынужден был ездить на стареньком «Москвиче». Он просил всех неравнодушных помочь найти его Renault. Уже 20 августа мужчина все же обнаружил свой Logan — именно на стоянке на улице Семашко. О том, в каком состоянии был автомобиль, красноречиво говорят снимки, предоставленные Иваном. «Не пострадало только днище, наверное», — отметил таксист.















Помимо следов от ударов дубинками Иван заметил одинаковые следы на каждой из арок — предполагает, что эвакуация осуществлялась с полной загрузкой и в этот момент ремни эвакуатора повредили кузов. Говорит, неравнодушные люди всего за пару дней 3 тысячи рублей насобирали на восстановление авто. Сейчас, как утверждает мужчина, до полного восстановления остались мелочи — убрать сколы и царапины.

Иван сразу заметил, что намерен обратиться в СК с заявлением о причинении телесных повреждений при задержании неизвестными людьми. Так и поступил. Недавно пришел ответ из Центрального районного отдела Следственного комитета. С первых строк понятно — в возбуждении отказали. Больше всего привлекает внимание формулировка причин — в связи с отсутствием в деянии состава преступления.





Из документа следует: заявление поступило 20 августа. В ходе проверки установили, что 11 августа на ул. Купалы в Минске Ивану причинили телесные повреждения неустановленные лица, предположительно сотрудники ОВД. Сроки рассмотрения не раз продлевали — вплоть до 20 ноября. Установлено, что 11 августа в нарушение Закона о массовых мероприятиях проводились несанкционированные акции, выразившиеся в сборе людей, выкрикивания лозунгов, порчи имущества, подачи автомобилями сигналов. Водитель Томашевич подвергнут административному взысканию в виде штрафа. Согласно письму начальника ГУВД Мингорисполкома с 9 августа для пресечения стихийных групповых нарушений общественного порядка сформированы маневренные отряды от 50 до 200 человек каждый из числа сотрудников ОВД, ВВ и Минобороны, деятельность которых направлена на недопущение указанных фактов. В связи с привлечением до более тысяч сотрудников ОВД направлением в один очаг единовременно до трех сводных отрядов для задержания лиц на конкретной территории предоставить сведения о сотрудниках не представляется возможным. Установить и опросить этих лиц невозможно.

Далее в документе следует несколько ссылок на закон об ОВД в вопросе применения физической силы и спецсредств. В каждой статье подчеркивается — «если ненасильственными способами пресечь преступление или правонарушение невозможно». Относительно конкретного случая Ивана сказано: «Сотрудник применяет спецсредства, в частности, для остановки ТС, водитель которого не подчиняется заведомо очевидным законным неоднократным требованиям об остановке».

Следователь приходит к выводу: «Применение физической силы и спецсредств со стороны сотрудников в отношении Томашевича являлось обоснованным, сотрудники действовали в рамках законодательства. Ввиду того что заявитель находился в месте скопления людей, участвовавших в несанкционированном мероприятии. Следовательно, в действиях сотрудников отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ст. 426 УК РБ „Превышение власти или служебных полномочий“».





Иван после таких формулировок не сдержался и составил фотокарикатуру.





По словам таксиста, он намерен обжаловать постановление СК, проверку он называет фиктивной. Также мужчина ищет очевидцев и свидетелей своего задержания.