На Windows 10, вероятно, можно будет запускать Android-приложения без эмуляторов

Источник материала: Onliner

Microsoft может релизовать в одной из будущих версий операционной системы Windows 10 (точнее, ее обновления) прямую поддержку Android-приложений. Сейчас их можно запускать через различные эмуляторы, целью же софтверной корпорации якобы является убрать «посредников».

По данным журналиста ресурса Windows Central Зака Боудена, новая «фича» увидит свет в 2021 году — тогда Android-приложения появятся на площадке Microsoft Store.

Как именно будет реализован запуск таких программ на Windows, не уточняется: не исключено, что речь идет о системах на базе решений Arm, например. Кроме того, многие приложения требуют подключения к фирменным сервисам Google, и далеко не все адаптированы для работы на десктопе (хотя это наименьшая из проблем).