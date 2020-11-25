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На Windows 10, вероятно, можно будет запускать Android-приложения без эмуляторов
Источник материала: Onliner
Microsoft может релизовать в одной из будущих версий операционной системы Windows 10 (точнее, ее обновления) прямую поддержку Android-приложений. Сейчас их можно запускать через различные эмуляторы, целью же софтверной корпорации якобы является убрать «посредников».
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Как именно будет реализован запуск таких программ на Windows, не уточняется: не исключено, что речь идет о системах на базе решений Arm, например. Кроме того, многие приложения требуют подключения к фирменным сервисам Google, и далеко не все адаптированы для работы на десктопе (хотя это наименьшая из проблем).
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Microsoft может релизовать в одной из будущих версий операционной системы Windows 10 (точнее, ее обновления) прямую поддержку Android-приложений. Сейчас их можно запускать...
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