«Газпром» хочет продлить сроки строительства высотки на Филимонова до 2024 года

Источник материала: Onliner

180-метровый небоскреб «Газпром-центра», который строится на пересечении Независимости и Филимонова, уже давно ни жив ни мертв. Строительство ведется с 2015 года, но активность на стройплощадке долгое время вообще не наблюдалась. К этому часу газпромовская высотка должна была преобразить восточную часть города до неузнаваемости, став доминантой престижного района, «привлечь известные мировые бренды, повысить качество жизни и сервиса», а на самом верху прозрачной башни должен был разместиться многоуровневый ресторан с обзорной площадкой. Но по факту «небоскреб» едва выглядывает из-за строительного забора. Несложно догадаться, что застройщик попытается продлить сроки реализации инвестпроекта.



Так выглядела стройка в сентябре 2020 года

Действующий инвестпроект должен быть завершен 31 декабря 2020 года, однако очевидно, что к этому сроку высотка «Газпрома» не будет достроена. Источники Onliner подтвердили информацию о том, что белорусская «дочка» российского газового гиганта попытается продлить сроки инвестдоговора. Новый дедлайн попросят назначить на 2024 год.





Застройщик «Газпром Трансгаз Беларусь» собирается обратиться к головной компании, чтобы та, в свою очередь, обратилась к Лукашенко, дабы продлить сроки строительства «Газпром-центра» до 2024 года.





Сам застройщик «Газпром Трансгаз Беларусь» официальных комментариев на этот счет пока не дает.