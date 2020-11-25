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«Газпром» хочет продлить сроки строительства высотки на Филимонова до 2024 года

25.11.2020 17:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

180-метровый небоскреб «Газпром-центра», который строится на пересечении Независимости и Филимонова, уже давно ни жив ни мертв. Строительство ведется с 2015 года, но активность на стройплощадке долгое время вообще не наблюдалась. К этому часу газпромовская высотка должна была преобразить восточную часть города до неузнаваемости, став доминантой престижного района, «привлечь известные мировые бренды, повысить качество жизни и сервиса», а на самом верху прозрачной башни должен был разместиться многоуровневый ресторан с обзорной площадкой. Но по факту «небоскреб» едва выглядывает из-за строительного забора. Несложно догадаться, что застройщик попытается продлить сроки реализации инвестпроекта.

«Газпром» хочет продлить сроки строительства высотки на Филимонова до 2024 года
Так выглядела стройка в сентябре 2020 года

Действующий инвестпроект должен быть завершен 31 декабря 2020 года, однако очевидно, что к этому сроку высотка «Газпрома» не будет достроена. Источники Onliner подтвердили информацию о том, что белорусская «дочка» российского газового гиганта попытается продлить сроки инвестдоговора. Новый дедлайн попросят назначить на 2024 год.

«Газпром» хочет продлить сроки строительства высотки на Филимонова до 2024 года

Застройщик «Газпром Трансгаз Беларусь» собирается обратиться к головной компании, чтобы та, в свою очередь, обратилась к Лукашенко, дабы продлить сроки строительства «Газпром-центра» до 2024 года.

«Газпром» хочет продлить сроки строительства высотки на Филимонова до 2024 года

Сам застройщик «Газпром Трансгаз Беларусь» официальных комментариев на этот счет пока не дает.

 
 
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180-метровый небоскреб «Газпром-центра», который строится на пересечении Независимости и Филимонова, уже давно ни жив ни мертв. Строительство ведется с 2015 года, но...
 
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