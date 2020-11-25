«Остановил на дороге, начал предлагать набор инструментов за 600 рублей». Белорус чуть не попался на «дорожный» развод

Источник материала: Onliner

В редакцию обратился читатель Евгений. По его словам, он чуть не стал жертвой популярного развода, о котором многие могли забыть. В общем, рассказывает свою историю. Все произошло вчера в районе Лошицы, когда мужчина стоял на остановке и ждал автобус. А затем к остановке подъехала черная машина с российскими номерами.

— За рулем сидел парень 27 лет, из окна попросили подойти. Рядом с ним сидела, видимо, его девушка. Парень на хорошем русском начал изъясняться, что он не подрассчитал, потратил все деньги и ему якобы нужны средства на бензин, чтобы доехать домой в Россию. Уверил, что деньги он вернет, как только доедет, и даже с надбавкой. Для пущей уверенности начал показывать свой паспорт. После моего отрицательного ответа парень открыл багажник, выскочил из машины, попросил подойти. Я из любопытства согласился. Оказалось, там лежал большой набор инструментов и бензопила, все новое, запечатанное. Сказал, что купил это все родне, но готов отдать залогом.





По словам Евгения, он не растерялся и начал искать товары в интернете. Оказалось, что бензопила давно снята с производства и найти ее цену практически невозможно.

— Конечно, я отказался. Он удивленно на меня посмотрел, уговаривал взять инструмент — мол, купил его за 40 российских тысяч. Затем показал еще коробки, электролобзики и дрели. Предложил забрать все это всего за 600 рублей. Я снова ответил нет. После этого мужчина начал уточнять, а что он сделал не так. Иными словами, стал проводить работу над ошибками. В итоге мы просто попрощались, и он уехал.





Евгений добавляет, он сразу понял, что это развод, но затем стал искать его схему в интернете. Оказалось, она давно существует.

— Схема развода удивительно бесхитростна: водитель-иностранец на плохом русском просит денег на бензин, показывает для убедительности иностранные деньги и документы, может прикинуться и путешественником из Германии, например. Легенды отличаются, но чаще объясняют, что серьезно потратились на ремонт машины, а теперь остались и без топлива, и без денег. Далее предлагают купить золотое кольцо или еще какую-нибудь «ценность» — на самом деле дешевую подделку. Суммы зависят от податливости клиента, — заключает Евгений.