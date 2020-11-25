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«Остановил на дороге, начал предлагать набор инструментов за 600 рублей». Белорус чуть не попался на «дорожный» развод

25.11.2020 17:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В редакцию обратился читатель Евгений. По его словам, он чуть не стал жертвой популярного развода, о котором многие могли забыть. В общем, рассказывает свою историю. Все произошло вчера в районе Лошицы, когда мужчина стоял на остановке и ждал автобус. А затем к остановке подъехала черная машина с российскими номерами.

— За рулем сидел парень 27 лет, из окна попросили подойти. Рядом с ним сидела, видимо, его девушка. Парень на хорошем русском начал изъясняться, что он не подрассчитал, потратил все деньги и ему якобы нужны средства на бензин, чтобы доехать домой в Россию. Уверил, что деньги он вернет, как только доедет, и даже с надбавкой. Для пущей уверенности начал показывать свой паспорт. После моего отрицательного ответа парень открыл багажник, выскочил из машины, попросил подойти. Я из любопытства согласился. Оказалось, там лежал большой набор инструментов и бензопила, все новое, запечатанное. Сказал, что купил это все родне, но готов отдать залогом. 

«Остановил на дороге, начал предлагать набор инструментов за 600 рублей». Белорус чуть не попался на «дорожный» развод

По словам Евгения, он не растерялся и начал искать товары в интернете. Оказалось, что бензопила давно снята с производства и найти ее цену практически невозможно.

— Конечно, я отказался. Он удивленно на меня посмотрел, уговаривал взять инструмент — мол, купил его за 40 российских тысяч. Затем показал еще коробки, электролобзики и дрели. Предложил забрать все это всего за 600 рублей. Я снова ответил нет. После этого мужчина начал уточнять, а что он сделал не так. Иными словами, стал проводить работу над ошибками. В итоге мы просто попрощались, и он уехал.

«Остановил на дороге, начал предлагать набор инструментов за 600 рублей». Белорус чуть не попался на «дорожный» развод

Евгений добавляет, он сразу понял, что это развод, но затем стал искать его схему в интернете. Оказалось, она давно существует.

— Схема развода удивительно бесхитростна: водитель-иностранец на плохом русском просит денег на бензин, показывает для убедительности иностранные деньги и документы, может прикинуться и путешественником из Германии, например. Легенды отличаются, но чаще объясняют, что серьезно потратились на ремонт машины, а теперь остались и без топлива, и без денег. Далее предлагают купить золотое кольцо или еще какую-нибудь «ценность» — на самом деле дешевую подделку. Суммы зависят от податливости клиента, — заключает Евгений.

 

 
 
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В редакцию обратился читатель Евгений. По его словам, он чуть не стал жертвой популярного развода, о котором многие могли забыть. В общем, рассказывает свою историю....
 
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