Что в третьем пакете санкций и почему он поможет? «Многие даже не сразу узнают, что они под санкциями»

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Евросоюз активно готовит и планирует ввести третий пакет санкций в отношении Беларуси. В этот раз они коснутся не Александра Лукашенко и некоторых министров, а компаний и бизнесменов, связанных с Лукашенко. По информации TUT.BY , в списке, поданном в Foreign Affairs Council — 20 бизнесменов и около 400 компаний. Третий пакет санкций точно будет, списки могут быть приняты уже на заседании министров иностранных дел ЕС 7 декабря.

— Этот шаг повлияет на развитие нормальной экономической деятельности в Беларуси, — предупредил Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Советник Тихановской по международным вопросам Франак Вечерко рассказал TUT.BY, что команда Тихановской сама не готовит санкционные списки или пакеты, они готовятся группой юристов, организаций и инициатив, которые работают по запросу штаба.

— Эти списки обновляются постоянно, к каждому человеку прикладывается список доказательств из открытых источников, из СМИ, с фотографиями этих людей. Если это были люди, причастные в гибели Бондаренко, то это фото, которые подтверждают их личности. Есть строгие правила каким образом люди должны добавляться в списки: должно быть имя-отчество, дата рождения, преступления, которые этот человек совершил, ссылки на доказательства, — говорит Вечерко.

Третий пакет санкций, по словам советника Тихановской, будет самым болезненным и для официального Минска, и лично для Лукашенко, и для бизнесменов.

— В санкционном пакете будет публичная и непубличная часть. Насколько мы понимаем, в публичную войдут имена людей, в отношении которых введут санкции. Этот список может быть от 100 до 300 человек, и будет включать в себя судей, фальсификаторов выборов, омоновцев, силовиков, чиновников и, что новое и очень важное, пропагандистов. Отдельные одиозные фигуры, которые уже внесены прибалтийскими странами в санкционные списки, тоже войдут. Вот эти индивидуальные санкции — это не только запрет на въезд, это также финансовые ограничения: эти люди не смогут открывать счета в европейских банках и их бизнесы и бизнесы, связанные с ними, тоже под эти санкции попадают, — пояснил Франак Вечерко. Европейские компании не смогут покупать продукцию компаний из санкционного списка.

Вторая, непубличная часть этого пакета — закрытые списки, которые, возможно, сразу не будут опубликованы, чтобы эти люди и эти компании не могли перевести свои активы, не могли обойти санкции. То есть многие из них даже не сразу узнают, что они под санкциями. Тут список, по словам представителя Тихановской, может быть еще длиннее, потому что, как правило, в список попадает материнская компания, дочерние и компании, напрямую связанные с владельцем.

— После санкций 2010 года бизнесы, которые попали под санкции, пытались эти санкции обходить. Эти ошибки нельзя повторить теперь. Санкции строго связаны с прекращением насилия и началом расследований против виновных в избиениях, задержаниях, пытках. И однозначное условие — освобождение политзаключенных и их амнистия. Что касается новых выборов и условий для их проведения, это отдельная история, которая будет решаться во время переговоров. Санкции — это реакция на милицейскую брутальность, на насилие и пытки. И если эскалация насилия не снизится и политзаключенных не начнут освобождать, можно ждать и четвертый, и пятый пакет санкций, — говорит Вечерко.

Помимо того, некоторые страны, по словам советника Тихановской, в том числе Польша, страны Балтии, готовят отдельные национальные санкционные списки, которые могут быть в разы больше. Некоторые страны готовят также пакеты экономических, секторальных санкций против тех предприятий и бизнесов, которые репрессируют работников. Например, если Беларуськалий увольняет 50 участников страйка, то автоматически компании, которые с ним сотрудничают, пересматривают контракты. Это называется обусловленные санкции — санкции, которые вводятся в случае, если компания не выполняет правила или осуществляет репрессии.