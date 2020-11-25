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Премьер-министр по поручению Президента вручил государственные награды лучшим в профессии
Источник материала: ОНТ
Торжественная церемония во Дворце Республики – сегодня премьер-министр по поручению Президента вручил государственные награды лучшим в профессии.
Всего около сорока человек: педагоги, работники сельского хозяйства и реального сектора экономики, артисты и библиотекари – отмечены благодарностями и медалями Франциска Скорины за трудовые заслуги. Каждый профессионал на своём месте вносит вклад в общее дело – развитие Беларуси, отметил премьер-министр. Нынешний год проверил на прочность многие отрасли: некоторые сработали стабильно, а другие и вовсе на максимуме возможностей.
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Торжественная церемония во Дворце Республики – сегодня премьер-министр по поручению Президента вручил государственные награды лучшим в профессии. Всего около...
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