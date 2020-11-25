Когда цитрусовые становятся вредными? Рассказывает врач

Источник материала: ОНТ

Врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik рассказала, что употреблять цитрусовые нужно с осторожностью, несмотря на то, что они полезны и богаты витамином С.

В период респираторно-вирусных заболеваний, в холодное время года без препаратов из аптеки вполне можно обойтись. Из продуктов питания можно получить достаточное количество витамина С. Съесть какой-нибудь цитрусовый или выпить стакан свежевыжатого сока хорошо утром. Однако стоит помнить, что сок необходимо разбавить водой.

Из продуктов питания микроэлементы усваиваются гораздо лучше, чем из готовых добавок.

Кроме того, врач-диетолог предупредила, что нужно следить за нормой употребления витамина С. К примеру, 60–80 мг этого витамина содержится в одном апельсине, а 75–90 мг – его дневная норма.

Продуктами, содержащими витамин С, нельзя злоупотреблять, отметила Нефедова. Иначе можно получить обратный эффект – он начнет действовать как окислитель, а не как антиоксидант.

Фото: skinceuticals.ru

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