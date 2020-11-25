Источник материала: ОНТ

Минске прошёл съезд Белорусского союза журналистов" class="one-news__figure-img">

Вызовы в информационном пространстве сегодня несут не меньшую угрозу, чем действия экстремистов в реальном мире. Скрупулёзная проверка сведений на достоверность и развенчивание заведомо ложной информации – это ключевые проблемы, с которыми сталкиваются сегодня профессиональные журналисты.

О том, насколько уязвимо информационное поле, говорили профессионалы медиасферы со всей страны. В Минске прошёл съезд Белорусского союза журналистов. Региональные репортёры присоединились ко встрече онлайн. Участники обсуждали стратегию работы СМИ в новых реалиях.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов: «Это борьба с фейками и очистка белорусского информационного пространства от ложной информации. Второе – цифровизация региональных медиа. Конечно, сделаем ставку на образование и поддержку компетенций молодых журналистов. На это заточены все редакции независимо от их уровня.

Сейчас в союзе журналистов – почти две тысячи человек. За пять лет принято почти полсотни профессионалов, а только с начала года к союзу присоединились 92 работника медиасферы.

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