Источник материала: ОНТ

Просторный детский сад открыли в новом микрорайоне Славгорода. Это четвёртое дошкольное учреждение в райцентре.

Музыкальный и спортивный залы, кабинеты народных ремёсел и детского творчества. 75 малышей уже освоились в игровых комнатах и группах. Построили сад по программе развития юго-востока Могилёвской области. Место выбрали в районе крупной жилой застройки. Здесь получили собственные квадратные метры свыше сотни многодетных семей.

В планах на следующий год – реконструкция районной больницы 1975 года постройки. Также капитальный ремонт проведут в двух школах: в Славгороде и агрогородке Лопатичи.

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