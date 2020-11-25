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Детский сад открыли в новом микрорайоне Славгорода
Источник материала: ОНТ
Просторный детский сад открыли в новом микрорайоне Славгорода. Это четвёртое дошкольное учреждение в райцентре.
Музыкальный и спортивный залы, кабинеты народных ремёсел и детского творчества. 75 малышей уже освоились в игровых комнатах и группах. Построили сад по программе развития юго-востока Могилёвской области. Место выбрали в районе крупной жилой застройки. Здесь получили собственные квадратные метры свыше сотни многодетных семей.
В планах на следующий год – реконструкция районной больницы 1975 года постройки. Также капитальный ремонт проведут в двух школах: в Славгороде и агрогородке Лопатичи.
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Просторный детский сад открыли в новом микрорайоне Славгорода. Это четвёртое дошкольное учреждение в райцентре. Музыкальный и спортивный залы, кабинеты народных...
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