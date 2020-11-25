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Гандболистки «Берестья» встретятся с украинской «Галычанкой» в 1/8 финала Кубка ЕГФ

25.11.2020 18:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гандболистки «Берестья» встретятся с украинской «Галычанкой» в 1/8 финала Кубка ЕГФ

Гандболистки «Берестья» узнали своего соперника по 1/8 финала Кубка ЕГФ.

На этой стадии турнира наша команда встретится с украинской «Галычанкой», матчи пройдут в январе 2021 года.

«Берестье» – единственный женский клуб из Беларуси, который в этом сезоне участвует в еврокубках. В 1/16 финала брестчанки по сумме двух встреч обыграли «Истогу» – команду, представляющую Косово. «Галычанка» в предыдущем раунде уверенно прошла клуб «Куманово» из Северной Македонии.

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Гандболистки «Берестья» узнали своего соперника по 1/8 финала Кубка ЕГФ. На этой стадии турнира наша команда встретится с украинской «Галычанкой», матчи пройдут в...
 
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