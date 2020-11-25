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Врач развеяла миф о популярном средстве для улучшения зрения
Источник материала: ОНТ
Татьяна Шилова, врач-офтальмолог, заявила, что перфорационные очки для зрения не являются эффективными,
Как пояснила врач, действие очков основано на уменьшении эффекта светорассеяния на сетчатку глаза.
Однако Шилова подчеркнула, что перфорационные очки – это маркетинговый ход, и добавила, что использовать необходимо очки с обычными линзами.
Фото: ochkisun.ru
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Татьяна Шилова, врач-офтальмолог, заявила, что перфорационные очки для зрения не являются эффективными, пишет РИА «Новости». Как пояснила врач, действие очков...
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