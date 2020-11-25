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Врач развеяла миф о популярном средстве для улучшения зрения

25.11.2020 18:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач развеяла миф о популярном средстве для улучшения зрения

Татьяна Шилова, врач-офтальмолог, заявила, что перфорационные очки для зрения не являются эффективными, пишет РИА «Новости».

Как пояснила врач, действие очков основано на уменьшении эффекта светорассеяния на сетчатку глаза.

Однако Шилова подчеркнула, что перфорационные очки – это маркетинговый ход, и добавила, что использовать необходимо очки с обычными линзами.

Фото: ochkisun.ru


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Татьяна Шилова, врач-офтальмолог, заявила, что перфорационные очки для зрения не являются эффективными, пишет РИА «Новости». Как пояснила врач, действие очков...
 
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