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Полицейские подбросили наркотики россиянину по просьбе его жены

25.11.2020 18:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полицейские подбросили наркотики россиянину по просьбе его жены

Бывшие полицейские из Волгограда по просьбе своей знакомой подбросили наркотики ее мужу, который попал под суд. Однако вскоре заговор вскрылся, виновных задержали. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в Следственном комитете России.

Как информирует СК, у жительницы Волгограда были плохие взаимоотношения с мужем, семейные скандалы часто заканчивались драками. Женщина обратилась за помощью к своим знакомым – начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков и местному участковому. Вместе они придумали план, который поможет женщине избавиться от мужа, а полицейским – выполнить служебные показатели.

Сейчас расследование дела в отношении теперь уже бывших полицейских и их знакомой завершено. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), а женщине – пособничество в совершении указанного преступления. Также экс-полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий.

Фото: РИА «Новости» 

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Бывшие полицейские из Волгограда по просьбе своей знакомой подбросили наркотики ее мужу, который попал под суд. Однако вскоре заговор вскрылся, виновных...
 
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