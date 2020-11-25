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Полицейские подбросили наркотики россиянину по просьбе его жены
Источник материала: ОНТ
Бывшие полицейские из Волгограда по просьбе своей знакомой подбросили наркотики ее мужу, который попал под суд. Однако вскоре заговор вскрылся, виновных задержали. Об этом
Как информирует СК, у жительницы
Сейчас расследование дела в отношении теперь уже бывших полицейских и их знакомой завершено. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), а женщине – пособничество в совершении указанного преступления. Также экс-полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий.
Фото: РИА «Новости»
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Бывшие полицейские из Волгограда по просьбе своей знакомой подбросили наркотики ее мужу, который попал под суд. Однако вскоре заговор вскрылся, виновных...
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