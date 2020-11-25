Осужденный за убийство на Гомельщине сбежал: его задержали через несколько часов

Источник материала: ОНТ

На Гомельщине осужденный за убийство был задержан спустя несколько часов после побега, сообщается в Telegram-канале МВД.





24 ноября около 17 часов в Ветковском районе 41-летний осужденный угрожал ножом сотруднику исправительного учреждения, а затем сбежал с территории сельхозпредприятия, где работал.

По тревоге был поднят личный состав колонии Ветковского РОВД, спецплан по поиску преступника вводился в районах, расположенных рядом, и в Гомеле. Все дежурные наряды области ориентировались на задержание преступника.

Около 22 часов милиция задержала осужденного на улице в деревне Золотой Рог. При себе у него был нож. Возбуждено уголовное дело. Как нож оказался у осужденного, предстоит выяснить во время расследования.

В 2013 году за совершение убийства подозреваемый из Могилевской области был приговорен к 9,5 годам лишения свободы. С 2019 года из-за смягчения режима мужчина находился в исправительной колонии-поселении в Ветковском районе и работал в местном хозяйстве.

Фото: скриншот из видео МВД Беларуси

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