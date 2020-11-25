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Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка
Источник материала: ОНТ
Жена британского принца Гарри Меган Маркл рассказала, что в июле потеряла второго ребенка, и поделилась переживаниями после случившегося. Об этом написали в
Меган Маркл очень тяжело переживала эту потерю и волновалась за мужа.
Фото: © AP Photo / Matt Dunham
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Жена британского принца Гарри Меган Маркл рассказала, что в июле потеряла второго ребенка, и поделилась переживаниями после случившегося. Об этом написали в The New...
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