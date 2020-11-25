Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка

Источник материала: ОНТ

Жена британского принца Гарри Меган Маркл рассказала, что в июле потеряла второго ребенка, и поделилась переживаниями после случившегося. Об этом написали в The New York Times .

Меган Маркл очень тяжело переживала эту потерю и волновалась за мужа.

Фото: © AP Photo / Matt Dunham

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