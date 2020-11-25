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Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка

25.11.2020 18:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меган Маркл призналась, что потеряла второго ребенка

Жена британского принца Гарри Меган Маркл рассказала, что в июле потеряла второго ребенка, и поделилась переживаниями после случившегося. Об этом написали в The New York Times.

Меган Маркл очень тяжело переживала эту потерю и волновалась за мужа.

Фото: © AP Photo / Matt Dunham 

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Жена британского принца Гарри Меган Маркл рассказала, что в июле потеряла второго ребенка, и поделилась переживаниями после случившегося. Об этом написали в The New...
 
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