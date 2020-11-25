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Российские клубы лишились шансов на попадание в плей-офф в футбольной Лиге чемпионов

25.11.2020 18:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Российские клубы лишились шансов на попадание в плей-офф в футбольной Лиге чемпионов

Дальше без «Зенита» и «Краснодара» в футбольной Лиге чемпионов. Российские клубы лишились шансов на попадание в плей-офф.

«Краснодар» белорусского защитника Александра Мартыновича проиграл дома испанской «Севилье» – 1:2. Победный мяч в составе гостей в добавленное время забил Мунир Эль-Хаддади. «Севилья» и «Челси» вышли из этой группы. «Зенит» проиграл «Лацио» – 1:3 – в Риме. Не помог питерцам и гол Артёма Дзюбы.

В параллельном поединке «Боруссия» победила «Брюгге» – 3:0. Лучший молодой игрок Европы норвежец Эрлинг Холланд за клуб из Дортмунда забил дважды. Киевское «Динамо» разгромно проиграло «Барселоне» на своем поле (0:4) и теперь сможет побороться только за попадание в Лигу Европы.

Компанию «Челси», «Севилье» и «Барселоне» в раунде плей-офф составил «Ювентус». Туринцы обыграли венгерский «Ференцварош» благодаря голу Альваро Мораты на второй добавленной минуте.

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Дальше без «Зенита» и «Краснодара» в футбольной Лиге чемпионов. Российские клубы лишились шансов на попадание в плей-офф. «Краснодар» белорусского защитника...
 
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