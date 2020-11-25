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В Канаде за несколько часов выпало 70 сантиметров снега

25.11.2020 18:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Канаде за несколько часов выпало 70 сантиметров снега

Канаду засыпало снегом. На атлантическую часть страны обрушились сильные снегопады – за несколько часов выпало 70 сантиметров снега.


Снежной зимой канадцев не удивишь, но метеорологи отмечают, что такие обильные снегопады даже в этой стране обрушились на несколько недель раньше, чем обычно. Непогода застала местных жителей врасплох. Некоторые оказались буквально заперты в собственных домах, замело дороги.

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Канаду засыпало снегом. На атлантическую часть страны обрушились сильные снегопады – за несколько часов выпало 70 сантиметров снега. Снежной зимой канадцев не...
 
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