В Канаде за несколько часов выпало 70 сантиметров снега

Источник материала: ОНТ

Канаду засыпало снегом. На атлантическую часть страны обрушились сильные снегопады – за несколько часов выпало 70 сантиметров снега.





Снежной зимой канадцев не удивишь, но метеорологи отмечают, что такие обильные снегопады даже в этой стране обрушились на несколько недель раньше, чем обычно. Непогода застала местных жителей врасплох. Некоторые оказались буквально заперты в собственных домах, замело дороги.

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