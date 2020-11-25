В Берлине автомобиль умышленно въехал в ворота ограждения резиденции Ангелы Меркель

Источник материала: ОНТ

В Берлине автомобиль врезался в ограждение ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, передает Reuters .

Этим утром Меркель планировала обсудить с министрами вопросы продления режима изоляции и другие шаги по борьбе с пандемией.





На врезавшейся в ворота машине написано «Проклятые убийцы детей и стариков». По информации ТАСС, это была политическая акция противников карантинных мер из-за COVID-19.

Информации о пострадавших нет. Водитель, находившийся в машине, задержан.





Фото: Reuters

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