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В Берлине автомобиль умышленно въехал в ворота ограждения резиденции Ангелы Меркель
Источник материала: ОНТ
В Берлине автомобиль врезался в ограждение ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, передает
Этим утром Меркель планировала обсудить с министрами вопросы продления режима изоляции и другие шаги по борьбе с пандемией.
На врезавшейся в ворота машине написано «Проклятые убийцы детей и стариков». По информации ТАСС, это была политическая акция противников карантинных мер из-за COVID-19.
Информации о пострадавших нет. Водитель, находившийся в машине, задержан.
Фото: Reuters
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В Берлине автомобиль врезался в ограждение ведомства федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, передает Reuters. Этим утром Меркель планировала обсудить с...
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