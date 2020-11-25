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На международной конференции по вопросам стратегического развития ЕАЭС обсудили новые вызовы интеграции

25.11.2020 18:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На международной конференции по вопросам стратегического развития ЕАЭС обсудили новые вызовы интеграции

Новые вызовы интеграции обсудили на международной конференции по вопросам стратегического развития Евразийского экономического союза. Она прошла в онлайн-формате.


Потенциал общего рынка огромен, и его реализация зависит от того, насколько будут соблюдаться договоренности всеми государствами союза, обеспечена защита прав хозяйствующих субъектов и инвесторов, которые работают в Евразийском экономическом союзе. Споры, которые не нашли разрешения ни в государствах, ни в Евразийской экономической комиссии, рассматривает суд ЕАЭС. Сегодняшняя конференция имеет принципиальное значение для согласования позиций стран-участниц.

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Новые вызовы интеграции обсудили на международной конференции по вопросам стратегического развития Евразийского экономического союза. Она прошла в...
 
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