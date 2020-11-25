Источник материала: ОНТ

Готовился к массовым беспорядкам. Житель Мозыря смастерил более тысячи «ежей» для пробития колес автомобилей.





Хранил в своём районе, а затем перевез опасные поделки в Калинковичи. Хотел передать исполнителям. Кроме того, следователи установили, что 40-летний мужчина еще и администрировал один из деструктивных Telegram-каналов, и к тому же состоял в радикальном чате, где пытался найти курьера, который смог бы доставить «ежи» в Минск.

Если выставить всё, что изъяли, получится довольно длинная колючая дорожка – более 77 метров. Такие «ежи» в любом случае пробьют колесо, как его не брось.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram