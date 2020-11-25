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Сергей Асанов о турнире памяти Виктора Ливенцева: хотим посмотреть, что представляют наши боксёры на уровне других стран
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские боксеры записали на свой счет первую победу на Международном турнире памяти Виктора Ливенцева, который в эти дни принимает Минск, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, состязания проходят в формате матчевой встречи. Из 13 боев семь остались за нашими спортсменами. В числе тех, кто принес очки, были лидеры сборной – Дмитрий Асанов и Вадим Смягликов.
Владислав Смягликов, участник турнира (Беларусь):
Хорошие все ребята приехали, все достойные.
Сергей Асанов, старший тренер сборной Беларуси по боксу:
Победитель турнира определится в четверг, 26 ноября. К нам в столицу прибыли сильнейшие боксеры Украины, Испании и Франции.
Для белорусов данный старт является отборочным в национальную команду, а для лидеров это этап подготовки к олимпийской квалификации, которая пройдет в Лондоне в феврале 2021 года.
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Сергей Асанов о турнире памяти Виктора Ливенцева: хотим посмотреть, что представляют наши боксёры на уровне других стран
Новости Беларуси. Белорусские боксеры записали на свой счет первую победу на Международном турнире памяти Виктора Ливенцева, который в эти дни принимает Минск,...
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