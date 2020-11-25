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В мире число жертв терроризма сократилось на 59% за 5 лет

25.11.2020 18:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Число жертв терроризма в мире за последние пять лет сократилось на 59 %. Соответствующие данные опубликованы в докладе Института экономики и мира за минувший год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мире число жертв терроризма сократилось на 59% за 5 лет

Согласно документу, в 2019-м в результате атак погибли 13 тысяч 800 человек. Теракты произошли в 63 странах. В списке наиболее пострадавших – Афганистан, Ирак и Нигерия. При этом практически к половине из всех атак причастны боевики «Исламского государства» и близких к ней структур.

В мире число жертв терроризма сократилось на 59% за 5 лет

Нанесенный террористами ущерб мировой экономике оценивается в более чем 16 миллиардов долларов. Между тем в Европе и США значительно участились случаи нападения праворадикальных экстремистов. По сравнению с данными пятилетней давности их стало в 2,5 раза больше. А это самый высокий показатель за полвека.   

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Число жертв терроризма в мире за последние пять лет сократилось на 59 %. Соответствующие данные опубликованы в докладе Института экономики и мира за минувший год,...
 
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