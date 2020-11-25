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Андрей Кривошеев: белорусские журналисты уже готовы к тому, чтобы противостоять этой большой лавине фейков
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Журналистика в эпоху постправды и фейк-ньюс, цифровизация региональной прессы. Будущее медиасферы обсуждают представители ведущих СМИ в рамках XIV съезда Белорусского союза журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнули участники встречи, этот год выдался показательным для журналистов. В эпоху постправды и распространения фейков на первый план в освещении событий выходит аккуратное обращение с фактами и недопущение распространения недостоверной информации. Белорусский союз журналистов в связи с этим планирует усилить комиссию по этике.
Обсуждали коллеги также корпоративную солидарность и противодействие фактам запугивания и буллинга журналистов, а также расширение творческого сотрудничества с иностранными коллегами. Все эти принципы по итогам съезда закрепят в декларации.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Сегодня Белорусский союз журналистов пополнил свои ряды. Напомним, объединение насчитывает без малого 2 000 представителей СМИ. Подготовке молодых специалистов и работе с блогерами также планируется уделять внимание. Свой контент в интернет-пространстве активно создает и региональная пресса.
Дмитрий Ященко, главный редактор газеты «Нясвіжскія навіны»:
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Андрей Кривошеев: белорусские журналисты уже готовы к тому, чтобы противостоять этой большой лавине фейков
Новости Беларуси. Журналистика в эпоху постправды и фейк-ньюс, цифровизация региональной прессы. Будущее медиасферы обсуждают представители ведущих СМИ в рамках...
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