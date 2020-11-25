Tesla отзывает 9,5 тыс. автомобилей в США из-за дефектов

Источник материала: АФН

Американский производитель электромобилей Tesla отзывает 9 136 экземпляров модели Model X 2016 года выпуска.

Это следует из документа, опубликованного в среду на сайте Национальной администрации дорожной безопасности, которая относится к Министерству транспорта США, передает ТАСС.

Причина такого решения - "разрушение клеевого соединения" из-за отсутствия слоя грунтовочного покрытия на обшивке крыши. В управлении отметили, что к настоящему моменту дефект не стал причиной несчастных случаев, однако "отделение обшивки от транспортного средства во время движения может быть опасно для водителей".

Как сообщает агентство Рейтер, Tesla также подала заявку на отзыв около 400 электрокаров Model Y 2020 года производства в связи с недостаточно крепко затянутыми болтами, соединяющими верхний рычаг передней подвески и поворотный кулак. Из-за дефекта указанные детали могут отсоединиться друг от друга. Компании стало известно о трех таких случаях, которые не привели к ДТП и не стали причиной травм.