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Сын Лукашенко укатил на отдых в ОАЭ?
Источник материала: Партизан
Из Минска в Объединенные Арабские Эмираты после полудня вылетел бизнес-джет VistaJet 645
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Информация вполне может быть правживой, поскольку ранее и сам Лукашенко почти ежегодно в ноябре летал в ОАЭ "обмочить ноги в заливе".
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Из Минска в Объединенные Арабские Эмираты после полудня вылетел бизнес-джет VistaJet 645
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