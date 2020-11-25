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Сын Лукашенко укатил на отдых в ОАЭ?

25.11.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из Минска в Объединенные Арабские Эмираты после полудня вылетел бизнес-джет VistaJet 645

Как сообщает блогер Мотолько, на борту самолета находились средний сын Лукашенко Дмитрий с семьей и друзьями.




Информация вполне может быть правживой, поскольку ранее и сам Лукашенко почти ежегодно в ноябре летал в ОАЭ "обмочить ноги в заливе". 
 
Теги: Минск
 
 
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Из Минска в Объединенные Арабские Эмираты после полудня вылетел бизнес-джет VistaJet 645
 
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