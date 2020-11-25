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Бывший следователь стал разработчиком и помогал уволившимся силовикам. За ним пришли
Источник материала: Партизан
Евгений Юшкевич два года проработал внештатным сотрудником в следствии минской прокуратуры, потом ещё пять — следователем.
Позже он ушёл с должности старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску. И уже больше года работает Android-разработчиком в компании «Системные технологии».
По информации «Еврорадио», силовики забрали Евгения из его минской квартиры вечером 24 ноября. В квартире был обыск. По некоторым данным, последнее время Евгений находился не в Беларуси, но что-то вынудило его приехать.
Точное местонахождение разработчика пока неизвестно. Родственники выясняют, где он и каков его статус. По данным телеграм-канала «МотолькоПомоги», он на Окрестина.
Представитель «Системных технологий» рассказал
Летом этого года Юшкевич стал инициатором проекта bychange.me. Проект «помогает в обучении и переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести».
Евгений вёл твиттер, где высказывался о событиях в Беларуси и работе силовых структур. Сейчас его аккаунт недоступен.
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Евгений Юшкевич два года проработал внештатным сотрудником в следствии минской прокуратуры, потом ещё пять — следователем.
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