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Бывший следователь стал разработчиком и помогал уволившимся силовикам. За ним пришли

25.11.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Евгений Юшкевич два года проработал внештатным сотрудником в следствии минской прокуратуры, потом ещё пять — следователем.

Бывший следователь стал разработчиком и помогал уволившимся силовикам. За ним пришли
Позже он ушёл с должности старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску. И уже больше года работает Android-разработчиком в компании «Системные технологии».

По информации «Еврорадио», силовики забрали Евгения из его минской квартиры вечером 24 ноября. В квартире был обыск. По некоторым данным, последнее время Евгений находился не в Беларуси, но что-то вынудило его приехать.

Точное местонахождение разработчика пока неизвестно. Родственники выясняют, где он и каков его статус. По данным телеграм-канала «МотолькоПомоги», он  на Окрестина.


Представитель «Системных технологий» рассказал dev.by, что с апреля там работают удалённо, поэтому Евгения давно не видели и подробностей его задержания пока не знают. В то же время компания готова оказывать поддержку своему сотруднику. 

Летом этого года Юшкевич стал инициатором проекта bychange.me. Проект «помогает в обучении и переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести».

Евгений вёл твиттер, где высказывался о событиях в Беларуси и работе силовых структур. Сейчас его аккаунт недоступен. 
 
Теги: Минск
 
 
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Евгений Юшкевич два года проработал внештатным сотрудником в следствии минской прокуратуры, потом ещё пять — следователем.
 
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