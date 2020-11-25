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В центре Минска автомобиль наехал на ступени монумента и загорелся

25.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске на площади Победы произошла авария. Автомобиль на высокой скорости выехал на пешеходную зону, налетел на ступени монумента, перевернулся и загорелся. ДТП обошлось без жертв, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.

В ведомстве рассказали, что авария произошла вечером во вторник. Автомобиль Toyota двигался по проспекту Независимости, но, попав на круговое движение, окружающее площадь, пересек его насквозь и продолжил путь по пешеходной зоне, проехав вблизи от шедшего там человека. Доехав до ступеней, машина забралась наверх, загорелась, а затем упала на дорогу с другой стороны памятника.

До приезда пожарной службы автомобиль тушили свидетели происшествия, затем огонь погасили специалисты. Водитель иномарки остался жив, это 33-летний житель Борисова, он был госпитализирован, врачи выясняют, был ли он трезв за рулем. Мужчина более 40 раз нарушал правила дорожного движения, его уже лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, в июне на Арбатской площади Aston Martin на высокой скорости вылетел на пешеходную зону, никто не пострадал. Ранее в этом месяце в Лондоне неизвестный на машине протаранил полицейский участок.



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Теги: Минск
 
 
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Водитель Toyota более 40 раз нарушал правила дорожного движения, его уже лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде.
 
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