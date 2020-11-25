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Минск украшают к Новому году. Как изменится внешний вид столицы?

25.11.2020 18:27 — Разное |  
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Новости Беларуси. Столица готовится примерить новогодний наряд. Специалисты уже разработали эскизы для каждого уголка Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Завершается установка новогодних елей в центре и в микрорайонах. В этом сезоне некоторые праздничные деревья переедут на новые места.

Минск украшают к Новому году. Как изменится внешний вид столицы?

Так, асимметричная красавица, которую минчане привыкли видеть возле Дворца спорта, переместится на площадку перед «Чижовка-Ареной». Туда же переедут световые шары, которые в 2019-м украшали Октябрьскую площадь. А возле Белгосцирка будет радовать глаз елка, которая в прошлом году была у городской Ратуши.

Минск украшают к Новому году. Как изменится внешний вид столицы?

К слову, можно будет увидеть оригинальную цветовую гамму украшений: проспект Победителей украсят в холодных тонах, а Независимости – в теплых. Дополнят новогодний декор праздничные конструкции. На фасаде БГПУ, например, появится панно с поздравлениями.

Минск украшают к Новому году. Как изменится внешний вид столицы?

Татьяна Бугоркова, начальник отдела дизайна «Минскрекламы»:
На всех основных площадях Минска мы планируем установить фотозоны. Начинается это все с площади Независимости – там будут установлены большие подарочные коробки. На Октябрьской площади – две большие фотозоны сказочные, которые будут приятным подарком для нашего молодого поколения.

Фотозона будет у нас у Дворца спорта. А малышей большая радость ждет у цирка.

Минск украшают к Новому году. Как изменится внешний вид столицы?

Планируется, что украшения займут свои места до 14 декабря. Сейчас работы ведутся в районах. В последнюю очередь планируют масштабно украсить главные праздничные локации.

Люди в материале: Татьяна Бугоркова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Столица готовится примерить новогодний наряд. Специалисты уже разработали эскизы для каждого уголка Минска, сообщили в программе «Столичные...
 
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