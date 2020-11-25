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Экс-глава Нацбанка: Ермакова управляет «Белгазпромбанком» незаконно

25.11.2020 18:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Экс-глава Нацбанка: Ермакова управляет «Белгазпромбанком» незаконно

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  • 25.11.2020, 18:16
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Экс-глава Нацбанка: Ермакова управляет «Белгазпромбанком» незаконно
Станислав Богданкевич

В предъявленном Виктору Бабарико обвинении все шито белыми нитками.

Словам Лукашенко о позиции Путина по «Белгазпромбанку» не стоит доверять, заявил «БП» экс-глава Нацбанка Станислав Богданкевич.

– Вчера Лукашенко обсудил с Ермаковой судьбу «Белгазпромбанка»: там истекает срок полномочий временной администрации. Лукашенко заявил, что Путин просил его не уничтожать банк. Неужели у Москвы такая мягкая позиция по российскому банку, который белорусские власти незаконно взяли под свое управление?

– Я не совсем доверяю словам Лукашенко. Вовсе не факт, что Россия спокойно смотрит на то, что рэкет захватил чужой банк – без всяких оснований, в нарушение белорусских же законов.

На мой взгляд, Ермакова управляет «Белгазпромбанком» незаконно. Нет в законе такого положения, чтобы на эффективно работающем коммерческом банке Нацбанком могла вводиться временная администрация.

Это можно сделать только если банк становится банкротом или не выполняет свои обязательства перед вкладчиками и кредиторами.

«Белгазпромбанк» неоднократно проверялся Нацбанком и независимыми аудиторскими компаниями, все заключения говорили, что банк грубых нарушений не допускает, работает эффективно. Поэтому, на мой взгляд, его захват был абсолютно незаконным.

И не дело белорусских властей заниматься назначением администрации, которая сменит временную. Это дело собственников.

– Но Лукашенко говорил, что «640 миллионов долларов через банк отмыли и в Латвию перечислили».

– Мне непонятно, как Виктор Бабарико с коллегами могли это сделать. Деньги не просто лежат в банке, они вложены в активы, в кредиты. Ресурсы банка в виде кредитов переданы белорусской экономике. Как Бабарико мог вывести миллионы?

Собственники решают вопросы перевода денег.

Так что это все фейковые заявления. Пропаганда против человека, который решил пойти в президенты. В предъявленном Бабарико обвинении все шито белыми нитками.

– Почему молчит «Газпром»? Как думаете, там просили Путина заступиться за арестованных топ-менеджеров банка?

– По логике «Газпром», конечно, должен был вмешаться и хотя бы подключить МИД с тем же Лавровым, который сегодня приезжает в Беларусь. В интересах собственников заботиться об имидже своих компаний.

Но у нас нет полной информации, мы можем только гадать о том, что предпринимают акционеры Белгазпромбанка.

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В предъявленном Виктору Бабарико обвинении все шито белыми нитками.
 
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