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Протест медиков набирает обороты
Источник материала: Хартия'97
Протест медиков набирает обороты
Работники РНПЦ «Кардиология» провели акцию солидарности с коллегами.
Как сообщает Telegram-канал
Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана.
Они опровергали
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Работники РНПЦ «Кардиология» провели акцию солидарности с коллегами.
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