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Протест медиков набирает обороты

25.11.2020 18:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Протест медиков набирает обороты

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  • 25.11.2020, 17:43
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Протест медиков набирает обороты
фото читателя «Радыё Свабода»

Работники РНПЦ «Кардиология» провели акцию солидарности с коллегами.

Как сообщает Telegram-канал «Радыё Свабода», медики Республиканского научно-практического центра провели акцию солидарности с арестованными врачом Артемом Сорокиным и журналисткой tut.by Катериной Борисевич. Они встали лицом к стене, держа в руках листы бумаги с надписью «Ноль промилле».

Напомним, генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Журналистка tut.by Катерина Борисевич также задержана.

Они опровергали версию об алкогольном опьянении погибшего.

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Работники РНПЦ «Кардиология» провели акцию солидарности с коллегами.
 
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