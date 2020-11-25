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Илон Маск поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира
Источник материала: Навiны
Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал вторым в списке самых состоятельных людей на Земле. Рейтинг подготовили журналисты
Предприниматель с прошлого года стал богаче на $100,3 млрд — это абсолютный рекорд среди миллиардеров.
В общей сложности Илон Маск заработал $127,9 млрд.
Возглавляет список создатель торговой онлайн-площадки Amazon Джефф Безос, его богатство оценивается в $182 млрд.
Тройку замкнул основатель IT-гиганта Билл Гейтс с $127,7 млрд.
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Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал вторым в списке самых состоятельных людей на Земле. Рейтинг подготовили журналисты Bloomberg.
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