ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Илон Маск поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира

25.11.2020 18:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал вторым в списке самых состоятельных людей на Земле. Рейтинг подготовили журналисты Bloomberg.

Илон Маск поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира
© Фото из Instagram Илона Маска.

Предприниматель с прошлого года стал богаче на $100,3 млрд — это абсолютный рекорд среди миллиардеров.

В общей сложности Илон Маск заработал $127,9 млрд.

Возглавляет список создатель торговой онлайн-площадки Amazon Джефф Безос, его богатство оценивается в $182 млрд.

Тройку замкнул основатель IT-гиганта Билл Гейтс с $127,7 млрд.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал вторым в списке самых состоятельных людей на Земле. Рейтинг подготовили журналисты Bloomberg.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Windows 10, вероятно, можно будет запускать Android-приложения без эмуляторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика