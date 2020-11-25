2,5 года колонии-поселения получил водитель МАЗа, который врезался в Ford на трассе в Каменецком районе

Источник материала: Tut.by

В Каменце огласили приговор водителю грузовика МАЗ за ДТП, в котором пострадала 36-летняя пассажирка Ford, сообщает пресс-служба Брестского областного суда .



Фото: МВД

ДТП произошло 25 июля. 29-летний водитель МАЗ выезжал на трассу Р85 Слоним — Высокое. На перекрестке он не уступил дорогу Ford. В аварии пострадала 36-летняя пассажирка легковушки. Женщина получила тяжкие телесные повреждения.

Суд признал водителя грузовика виновным и назначил два с половиной года в исправительной колонии-поселении. Его также лишили права управления на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.