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2,5 года колонии-поселения получил водитель МАЗа, который врезался в Ford на трассе в Каменецком районе
Источник материала: Tut.by
В Каменце огласили приговор водителю грузовика МАЗ за ДТП, в котором пострадала 36-летняя пассажирка Ford, сообщает пресс-служба
ДТП произошло 25 июля. 29-летний водитель МАЗ выезжал на трассу Р85 Слоним — Высокое. На перекрестке он не уступил дорогу Ford. В аварии пострадала 36-летняя пассажирка легковушки. Женщина получила тяжкие телесные повреждения.
Суд признал водителя грузовика виновным и назначил два с половиной года в исправительной колонии-поселении. Его также лишили права управления на 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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2,5 года колонии-поселения получил водитель МАЗа, который врезался в Ford на трассе в Каменецком районе
36-летняя пассажирка легковушки получила тяжкие телесные повреждения.
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