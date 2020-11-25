ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

2,5 года колонии-поселения получил водитель МАЗа, который врезался в Ford на трассе в Каменецком районе

25.11.2020 18:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Каменце огласили приговор водителю грузовика МАЗ за ДТП, в котором пострадала 36-летняя пассажирка Ford, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.


Фото: МВД

ДТП произошло 25 июля. 29-летний водитель МАЗ выезжал на трассу Р85 Слоним — Высокое. На перекрестке он не уступил дорогу Ford. В аварии пострадала 36-летняя пассажирка легковушки. Женщина получила тяжкие телесные повреждения.

Суд признал водителя грузовика виновным и назначил два с половиной года в исправительной колонии-поселении. Его также лишили права управления на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
36-летняя пассажирка легковушки получила тяжкие телесные повреждения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск украшают к Новому году. Как изменится внешний вид столицы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика