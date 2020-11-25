Сивицкий: Никакой нормализации отношений с ЕС при Лукашенко уже не будет

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Арсений Сивицкий. Фото: БелГазета

«ЕС ввел санкции и собирается их вводить в дальнейшем в результате того беспрецедентного и непропорционального применения насилия со стороны белорусских силовиков в отношении собственных граждан, которое мы наблюдали в последние 100 дней. То есть причина санкционного давления коренится именно в действиях белорусских властей, в их реакции на мирные демонстрации и протестные акции. Очевидно, что ЕС не мог реагировать иначе на то, что происходит в Беларуси, по причине своей ценностной философии, по причине явного и систематического попрания основополагающих прав человека», - отметил политолог.

«Поэтому для многих западных наблюдателей эскалация насилия, произошедшая сразу же после выборов, уже вечером 9 августа, не стала какой-либо неожиданностью, все это лишь подтвердило тот факт, что Александр Лукашенко не является надежным партнером, он нарушил главное условие нормализации отношений (в стране снова появились политзаключенные) и таким образом поставил крест на попытке ЕС вовлечь Беларусь в некий диалог не только по правам человека, но и по другим направлениям, включая подписание базового соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое отсутствует только у Беларуси среди стран постсоветского пространства», - подчеркнул Арсений Сивицкий.

Высечь самих себя

«Она мотивирована эмоциональными оценками шагов Европы, это слабо сочетается с духом рациональности международной дипломатии. Это абсолютно проигрышная стратегия: пытаться реагировать на санкции введением каких-то симметричных санкционных мер. Хотя бы в силу того, что Беларусь гораздо больее зависима от ЕС, особенно в торгово-экономическом смысле, чем наоборот. Такие санкции прежде всего ударят по самой Беларуси».

Европа не остановится

«Последняя нормализация отношений между Беларусью и Европой была обусловлена геополитическими факторами, а именно позицией Минска в контексте российско-украинского конфликта и в более широком смысле в конфронтации между Россией и Западом. Тогда Минск дал определенный гарантии безопасности соседним странам о том, что его территория не станет источником опасности для соседей, - напоминает Арсений Сивицкий. - Сейчас, судя по заявлениям Минска, Беларусь готова отказаться от гарантий безопасности, превращаясь из донора региональной безопасности и стабильности — так себя последние пять лет позиционировала Беларусь на международной арене — в источник вызовов и угроз для соседей — Украины, Польши, Литвы».

«Так, сейчас Минск шантажирует ЕС тем, например, что выйдет из проектов противодействия наркотрафику и незаконной миграции. А это будет иметь очень серьезные последствия, дипломатические и репутационные. От имиджа Беларуси как донора региональной стабильности и безопасности уже практически ничего не осталось. И разрушили это имидж сами белорусские власти, - сказал политолог. - Действия белорусских властей все больше направляют страну по пути превращения в некую серую зону, в несостоявшееся государство в центре Европы — это обстоятельство может подтолкнуть западные страны к гораздо более серьезному давлению, чем то, которое мы наблюдали в предыдущие кризисы. Поэтому не просто так в различных европейских бюрократических структурах уже звучат мнения о том, что необходимо наращивать давление до уровня секторальных ограничительных мер».

«Легитимность Лукашенко безвозвратно подорвана в глазах Европы. Внутри ЕС вырисовывается консенсус по поводу того, что никакой новой нормализации отношений при Лукашенко у власти уже не произойдет. Второй вывод, к которому приходит ЕС — необходимость подключения России к совместным скоординированным действиям по разрешению кризиса через давление на Лукашенко. Причем сама Россия убеждает ЕС в целесообразности и эффективности такого подхода. Это было особенно заметно в период первого этапа кризиса, когда Москва начала в инициативном порядке обсуждать ситуацию с Берлином, Парижем и с США. Во многом ЕС услышал и принял российское предложение. Судя по всему, репрессивные действия белорусских властей в итоге склонили чашу весов в пользу ценностной ориентации ЕС при реагировании на кризис, отбросили в сторону какие-либо геополитические мотивы, связанные с попыткой использования Беларуси в качестве нейтрального буфера для сдерживания агрессивных устремлений России в регионе», - сказал Арсений Сивицкий.

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