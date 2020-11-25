ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Писали, что я чуть ли не маньячелло». Омоновец Бекиш судится с «Нашей Нивой»

25.11.2020 18:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Писали, что я чуть ли не маньячелло». Омоновец Бекиш судится с «Нашей Нивой»
Андрей Бекиш. Фото Надежды Бужан
Сотрудник ОМОНа Андрей Бекиш подал в суд на «Нашу Ниву». Поводом стала публикация, в которой его одноклассники делились воспоминаниями времен учебы. Бекиш стал известен после того, как в июле 2020 года в телеграм-каналах было опубликовано видео, на котором видно, как он с особой жесткостью задерживает демонстрантов. Бекиш говорит, что сказанное о нем неправда, и требует выплатить ему 3000 рублей за нравственные переживания.

Редактор «Нашей Нивы» Егор Мартинович просил вести процесс по-белорусски, Андрей Бекиш был не против, однако судья Инна Яловая заявила, что суд будет проходить по-русски. Егор Мартинович давал объяснения по-белорусски, Бекиш на его вопросы также отвечал по-белорусски, это не вызвало у него сложностей.

Имя Бекиша появилось в телеграм-канале Степана Путило. Но произошел конфуз: жителю Молодечно, который внешне похож на омоновца, стали писать негативные комментарии. Парень публично заявил, что его перепутали с Бекишем.

Через несколько дней «Наша Нива» опубликовала статью, в которой одноклассники Бекиша вспоминали, каким он был в школьные годы. Семь цитат из текста истец считает неправдой, говорит, что они затрагивают его честь и достоинство. Это высказывания о его чрезмерной жестокости, непредсказуемом поведении. Мол, как знакомым относиться к нему после публикации видео с жестоким задержанием?

Кстати, то самое видео судья Инна Яловая отказалась приобщить к материалам дела. Против этого выступил и сам Бекиш.

«Писали, что я чуть ли не маньячелло». Омоновец Бекиш судится с «Нашей Нивой»

Андрей Бекиш и Егор Мартинович

Андрей Бекиш в суде заявил, что его одноклассники не могли о нем так сказать, что издание намеренно исказило их слова, чтобы представить его в негативном контексте.

«17 июля я увидел эти публикации, — объяснил омоновец. — Массовые мероприятия происходили 14 июля, материалы были опубликованы через три дня. Я просто так никого не задерживал, просто так никого не избивал, мои действия были направлены на то, чтобы предотвратить правонарушение. Проверки в отношении меня не проводились, все было в рамках закона».


Судья уточнила, какие именно нравственные страдания перенес истец.

«Переживания. Возник ряд недоразумений в родном городе, репутация все-таки, — пояснил он. — В школе и техникуме я зарекомендовал себя с положительной стороны, а после этих материалов мне писали, что я чуть ли не маньячелло и головорез. Переживал за себя и родных. У меня младший брат в этой же школе учится. Мне приходили угрозы от неизвестных лиц на телефон. В почтовый ящик бросали анонимки».


«Писали, что я чуть ли не маньячелло». Омоновец Бекиш судится с «Нашей Нивой»

Андрей Бекиш

Главный редактор «Нашей Нивы» уточнил, обращался ли Бекиш после их получения с заявлением в суд или правоохранительные органы. Омоновец внятно пояснить не смог, сказал только, что Следственный комитет проводил проверку, виновных найти не удалось. Результаты проверки в суде озвучены не были.


Возник вопрос, как Андрей Бекиш может обосновать заявленную сумму в 3000 рублей. В эти же дни проходит суд по факту оскорбления командира Минского ОМОНа Дмитрия Балабы, который оценил свои переживания в 1000 рублей.

«Я считаю, что мои нравственные переживания может компенсировать эта сумма», — заявил Бекиш.


«Наша нива» не признает иск, так как в семи цитатах, которые оспаривает омоновец, содержится либо достоверная информация (Бекиш действительно задерживал людей с применением физической силы), либо мнение одноклассников, а право на свободу мнения гарантировано Конституцией.

Судебное заседание продолжится 11 декабря.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возник вопрос, как Андрей Бекиш может обосновать заявленную сумму в 3000 рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ахоўніку КДБ у Салігорску прысудзілі 10 гадоў турмы за забойства рабочага «Беларуськалію». Яны спрачаліся пра палітку ў «Одноклассниках»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика