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Андрей Бекиш. Фото Надежды Бужан

Андрей Бекиш и Егор Мартинович

«17 июля я увидел эти публикации, — объяснил омоновец. — Массовые мероприятия происходили 14 июля, материалы были опубликованы через три дня. Я просто так никого не задерживал, просто так никого не избивал, мои действия были направлены на то, чтобы предотвратить правонарушение. Проверки в отношении меня не проводились, все было в рамках закона».

«Переживания. Возник ряд недоразумений в родном городе, репутация все-таки, — пояснил он. — В школе и техникуме я зарекомендовал себя с положительной стороны, а после этих материалов мне писали, что я чуть ли не маньячелло и головорез. Переживал за себя и родных. У меня младший брат в этой же школе учится. Мне приходили угрозы от неизвестных лиц на телефон. В почтовый ящик бросали анонимки».

Андрей Бекиш



«Я считаю, что мои нравственные переживания может компенсировать эта сумма», — заявил Бекиш.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Писали, что я чуть ли не маньячелло». Омоновец Бекиш судится с «Нашей Нивой» Возник вопрос, как Андрей Бекиш может обосновать заявленную сумму в 3000 рублей.

Редактор «Нашей Нивы»просил вести процесс по-белорусски,был не против, однако судьязаявила, что суд будет проходить по-русски. Егор Мартинович давал объяснения по-белорусски, Бекиш на его вопросы также отвечал по-белорусски, это не вызвало у него сложностей.Имя Бекиша появилось в телеграм-канале. Но произошел конфуз: жителю Молодечно, который внешне похож на омоновца, стали писать негативные комментарии. Парень публично заявил, что его перепутали с Бекишем.Через несколько дней «Наша Нива» опубликовала статью, в которой одноклассники Бекиша вспоминали, каким он был в школьные годы. Семь цитат из текста истец считает неправдой, говорит, что они затрагивают его честь и достоинство. Это высказывания о его чрезмерной жестокости, непредсказуемом поведении. Мол, как знакомым относиться к нему после публикации видео с жестоким задержанием?Кстати, то самое видео судья Инна Яловая отказалась приобщить к материалам дела. Против этого выступил и сам Бекиш.Андрей Бекиш в суде заявил, что его одноклассники не могли о нем так сказать, что издание намеренно исказило их слова, чтобы представить его в негативном контексте.Судья уточнила, какие именно нравственные страдания перенес истец.Главный редактор «Нашей Нивы» уточнил, обращался ли Бекиш после их получения с заявлением в суд или правоохранительные органы. Омоновец внятно пояснить не смог, сказал только, что Следственный комитет проводил проверку, виновных найти не удалось. Результаты проверки в суде озвучены не были.Возник вопрос, как Андрей Бекиш может обосновать заявленную сумму в 3000 рублей. В эти же дни проходит суд по факту оскорбления командира Минского ОМОНа, который оценил свои переживания в 1000 рублей.«Наша нива» не признает иск, так как в семи цитатах, которые оспаривает омоновец, содержится либо достоверная информация (Бекиш действительно задерживал людей с применением физической силы), либо мнение одноклассников, а право на свободу мнения гарантировано Конституцией.Судебное заседание продолжится 11 декабря.