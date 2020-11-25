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Многие жрицы любви теперь предлагают эмоции клиентам в Сети

25.11.2020 19:11 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Любовь дорогая и не очень. Зависит от статуса ночной бабочки и перечня услуг. Многие жрицы любви теперь предлагают эмоции клиентам в Сети. Однако остались и те, кто, как говорится, по старинке трудится у дороги. Эти точки милиции хорошо известны, но для работниц клубничного бизнеса это не проблема. Клиентам ведь удобно. А тут, как и в другом бизнесе, клиент всегда прав. В ходе очередного рейда милиционеры задержали сразу двух леди у обочины. Причем одна из них уже давно в розыске - статья "Кража". А вот вторая сотрудникам хорошо знакома, в индустрии любви она не первый год. В 2012 дама была замечена впервые в клубничном бизнесе. Что делала на трассе, женщина отвечать не стала. Ее знакомая рассказала, мол, к проституции отношения не имеет, а на обочине кольцевой просто выпивала. Место хорошее и частенько там бывает.

Этой даме теперь предстоит ответить за ее прошлые деяния. Речь о краже. На вторую задержанную составлен административный протокол за занятие проституцией. Вердикт по делу вынесет суд. Подробнее о дорогих девушках и их трудном ремесле расскажем в нашей итоговой программе - реальные герои, реальные истории.

 
 
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Любовь дорогая и не очень. Зависит от статуса ночной бабочки и перечня услуг. Многие жрицы любви теперь предлагают эмоции клиентам в Сети. Однако остались и те, кто,...
 
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