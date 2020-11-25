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Срок действия истекших документов юридических и физических лиц продлен на полгода

25.11.2020 19:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Срок действия истекших документов юридических и физических лиц продлен на полгода

25 ноября Александр Лукашенко подписал указ, который продлевает срок действия справок юридических и физических лиц на 6 месяцев, если они истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президента.

Постановление Совета Министров определит перечни документов, срок действия которых можно продлить. Как ожидается, в перечень войдут процедуры выдачи паспорта гражданина, водительского удостоверения, медсправки о состоянии здоровья и другие документы.

Данные меры уже применялись в первую волную пандемии и хорошо себя зарекомендовали – в период сложной эпидобстановки позволили сократить количество посещений госорганов, снизить нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования.

Фото: БЕЛТА

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25 ноября Александр Лукашенко подписал указ, который продлевает срок действия справок юридических и физических лиц на 6 месяцев, если они истекают с 10 ноября 2020 года...
 
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