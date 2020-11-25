|
Срок действия истекших документов юридических и физических лиц продлен на полгода
Источник материала: ОНТ
25 ноября Александр Лукашенко подписал указ, который продлевает срок действия справок юридических и физических лиц на 6 месяцев, если они истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года,
Постановление Совета Министров определит перечни документов, срок действия которых можно продлить. Как ожидается, в перечень войдут процедуры выдачи паспорта гражданина, водительского удостоверения, медсправки о состоянии здоровья и другие документы.
Данные меры уже применялись в первую волную пандемии и хорошо себя зарекомендовали – в период сложной эпидобстановки позволили сократить количество посещений госорганов, снизить нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 ноября Александр Лукашенко подписал указ, который продлевает срок действия справок юридических и физических лиц на 6 месяцев, если они истекают с 10 ноября 2020 года...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)