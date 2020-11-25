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Кризис доверия в Беларуси – как его преодолеть? О реформах и санкциях

25.11.2020 19:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кризис доверия в Беларуси – как его преодолеть? О реформах и санкциях

Страна продолжает искать пути выхода из общественного кризиса. Процесс этого поиска трудный, зачастую противоречивый. У кого-то претензии к форме диалога, кому-то он не нужен вовсе.  Мы можем видеть серьезное противодействие попыткам найти компромиссы. Как в таких условиях воплощать перемены? Какими они должны быть? Что именно следует реформировать? Почему весь этот гражданский процесс идёт с таким трудом?

Гости – директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков, секретарь Белорусского союза журналистов Вадим Гигин, первый секретарь Центрального комитета КПБ Алексей Сокол, исполнительный директор Аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.


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Страна продолжает искать пути выхода из общественного кризиса. Процесс этого поиска трудный, зачастую противоречивый. У кого-то претензии к форме диалога, кому-то...
 
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