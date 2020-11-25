Кризис доверия в Беларуси – как его преодолеть? О реформах и санкциях

Источник материала: ОНТ

Страна продолжает искать пути выхода из общественного кризиса. Процесс этого поиска трудный, зачастую противоречивый. У кого-то претензии к форме диалога, кому-то он не нужен вовсе. Мы можем видеть серьезное противодействие попыткам найти компромиссы. Как в таких условиях воплощать перемены? Какими они должны быть? Что именно следует реформировать? Почему весь этот гражданский процесс идёт с таким трудом?

Гости – директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС Дмитрий Беляков, секретарь Белорусского союза журналистов Вадим Гигин, первый секретарь Центрального комитета КПБ Алексей Сокол, исполнительный директор Аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.





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