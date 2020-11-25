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В Орше осудили писавшего угрозы милиционерам мужчину

25.11.2020 19:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Орше осудили писавшего угрозы милиционерам мужчину

Суд в Орше вынес приговор местному жителю, который оскорблял сотрудников районного отдела милиции в социальных сетях.

В трёх томах уголовного дела – в том числе копии страниц из интернета. 26-летний житель Орши кроме ругательных выражений под фотографиями местных милиционеров писал ещё угрозы. Одного знает с подросткового возраста. Когда был под надзором инспекции по делам несовершеннолетних. Автомобиль этого силовика мужчина призывал сжечь. Подозреваемого быстро нашли. Уже на первом заседании суда он раскаялся и вину признал. Его обвиняли сразу по двум статьям уголовного кодекса. В том числе, и за распространение порнографии. 

В итоге мужчину приговорили к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Прокуратура посчитала наказанием недостаточным. Приговор будет опротестован. Сейчас в судах области десяток подобных дел: за оскорбления и применение насилия в адрес сотрудников милиции будут судить жителей Витебска, Новополоцка и Полоцка.

Дел об оскорблениях и угрозах в отношении силовиков с каждой неделей всё больше, констатирует Следственный комитет.

Злоумышленники, ошибочно сочтя интернет зоной свободной от ответственности, сыплют угрозами насилия, а также призывами к участию в беспорядках. В частности, 38-летний житель Солигорска в соцсетях обучал людей, как ходить на митинги и выводить из строя железнодорожные пути. Другой подозреваемый – 21-летний житель Минского района, он нашёл контакты милиционеров в деструктивных чатах и отправлял им сообщения с угрозами. Против обоих возбуждены уголовные дела.

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Теги: Витебск
 
 
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Суд в Орше вынес приговор местному жителю, который оскорблял сотрудников районного отдела милиции в социальных сетях. В трёх томах уголовного дела – в том числе...
 
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