Хитрый способ вернуть клиентов во время локдауна нашел владелец пекарни в Париже

Источник материала: ОНТ

Владелец парижской пекарни нашел интересный способ вернуть покупателей в свое заведение, пишет ridus.ru.

Дело в том, что из-за COVID-19 в некоторых странах ввели режим локдауна – полное или частичное ограничение социальных контактов. К примеру, чтобы французам выйти из дома, нужно распечатать специальный сертификат, подтверждающий необходимость такого выхода.

По этой причине многие жители Франции отказались от привычки ходить в пекарню за свежим хлебом и багетами просто потому, что нет возможности каждый день распечатывать сертификаты, которые разрешают покидать дом.

27-летний владелец парижской пекарни Boulangerie Saint-Fiacre Тедди Руссело решил помочь своим клиентам вернуться в его заведение.

Сертификаты Тедди начал печатать на обратной стороне пакета, в который кладется хлеб. Он сделал 20 тыс. таких пакетов и сейчас раздает их клиентам. Теперь покупатели могут приходить в пекарню чаще и брать свежие багеты.





Как рассказывает Тедди, его идея показалась привлекательной и другим компаниям.

Фото: facebook.com

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