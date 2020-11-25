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Печеночный паштет: как легко и вкусно приготовить дома?

25.11.2020 19:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Печеночный паштет: как легко и вкусно приготовить дома?

Печеночный паштет – весьма аппетитная закуска. Домашний паштет получается вкусным, нежным и сытным, богат железом и другими полезными веществами. Рассказываем, как легко приготовить это полезное блюдо для всей семьи.

Как готовить: 1 кг говяжьей печени очистите от пленок, положите в кипящую в глубокой кастрюле подсоленную воду и варите 1 час. Нарежьте среднюю луковицу, натрите на крупной терке одну среднюю морковь и зажарьте овощи на растительном масле, посолите по вкусу.

Готовую печень остудите, нарежьте на куски и положите в измельчитель, добавьте овощную зажарку и 100 г размягченного сливочного масла. Пробейте блендером все ингредиенты до однородной массы.

Готовый паштет выложите в блюдо и поставьте на час в холодильник.

Секреты приготовления: 

- для приготовления паштета можно взять свиную, куриную, утиную или любую другую печень по вкусу;

- печень для паштета также можно потушить в сковороде на растительном масле вместе с луком и морковью. Тогда сливочное масло добавлять уже не нужно;

- пока печень варится, в кипящую воду можно положить по вкусу специи – лавровый лист, черный перец.

Фото: 1000.menu

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Печеночный паштет – весьма аппетитная закуска. Домашний паштет получается вкусным, нежным и сытным, богат железом и другими полезными веществами. Рассказываем,...
 
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