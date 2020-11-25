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Литва хотела бы обеспечить возмещение ущерба в случае аварии на БелАЭС

25.11.2020 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Литва хотела бы обеспечить надлежащее возмещение ущерба и соответствующие компенсации в случае авариии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, вблизи литовской границы.

Правительство в среду утвердило подготовленные Министерством энергетики изменения в законодательстве, которыми предлагается ратифицировать международные соглашения - протокол к Венской конвенции и Конвенцию о дополнительном возмещении за ядерный ущерб. Окончательное решение примет сейм. 

Литва только подписала, но не ратифицировала этот протокол. Латвия, Польша и Беларусь присоединились к нему. 

"После ратификации этого протокола укрепятся возможности Литвы вытребовать возмещение ущерба и одновременно получить более высокую компенсацию от Беларуси, если на БелАЭС произойдет ядерная авария", - указало BNS Минэнергетики, пишет interfax.by

В министерстве также отметили, что Литва и Беларусь сейчас находятся "в разных режимах Венской конвенции", их гарантии неодинаковы, поэтому, с учетом исключений в протоколе, вполне вероятно, что в случае аварии на БелАЭС Беларусь сможет ими воспользоваться и не компенсировать жителям Литвы ущерб или компенсировать его в меньшей степени, чем другим странам.

После ратификации протокола гражданская ответственность Беларуси и Литвы за ядерный ущерб сравняется.

Повысить обязательства придется и самой Литве, которая закрывает Игналинскую АЭС (ИАЭС).

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.Бел
 
 
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Литва хотела бы обеспечить надлежащее возмещение ущерба и соответствующие компенсации в случае авариии на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, вблизи литовской...
 
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