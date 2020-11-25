Суд в Витебске вынес предупреждение пенсионерке — почтила память Романа Бондаренко

Суд Первомайского района Витебска вынес предупреждение 64-летней пенсионерке Тамаре Ильиной, которая 13 ноября пришла к памятнику «Боль» в областном центре, чтобы почтить память умершего от побоев минчанина Романа Бондаренко. Женщина признана виновной в несанкционированном пикетировании по ч. 1 ст. 23.34 КоАП.



Тамара Ильина. Фото: tut.by.

Как сообщает БелаПАН , в милицейском рапорте было указано, что Ильина находилась возле памятника воинам-интернационалистам «Боль» в группе людей, которые «зажигали свечи и лампады, скандировали лозунги, негативно высказывались о работе сотрудников милиции».

По мнению силовиков, это было «несанкционированное пикетирование» в память об умершем Романе Бондаренко, «организованное через глобальную сеть интернет».

Ильина не согласилась с протоколом, заявив, что оказалась возле памятника «Боль» случайно, а не через объявление в интернете. «Хотите верьте, хотите нет, но я шла в торговый центр «Грин». По пути увидела возле памятника людей, решила, что это какое-то мероприятие у «афганцев». Подошла, смотрю, возле мемориала стоит портрет Романа Бондаренко. Тогда поняла, что это акция в его память. Я осталась, так как ни один человек не может быть безразличным к тому, что произошло с этим молодым парнем», — сказала пенсионерка.



Витебчане поминают Романа Бондаренко. Фото: tut.by.

Судья Вероника Борисова уточнила у Ильиной, скандировал ли кто-то лозунги, демонстрировал ли какие-то жесты, критиковал ли работу милиции. «При мне никто никаких лозунгов не выкрикивал, жестов не показывал. Люди молчали, некоторые плакали, что-то негативное о работе милиции никто не высказывал. Одна девушка стеснялась поставить свечу, тогда я взяла у нее эту свечу и поставила к памятнику. Кто-то из людей возмутился, что Роман Бондаренко погиб из-за ленточек, которые висели у него во дворе. Я сказала, что в бело-красно-белых ленточках нет ничего плохого, белый и красный — это традиционные белорусские цвета. Минут через 15 я ушла. Не считаю, что возле памятника проходил митинг», — отметила женщина.

«Законы для меня важнее того, что у меня в тарелке, — подчеркнул она. — Статья 60 Конституции гарантирует каждому «защиту его прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом». Я верю нашему суду. Пока верю. Не знаю, буду ли верить ему, когда буду выходить из этого зала».

Борисова признала Ильину виновной в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий, но вынесла ей предупреждение.

20 ноября бывший актер витебского драмтеатра Максим Коржицкий получил 10 суток за участие в акциях памяти Романа Бондаренко, которые прошли в городе 13 и 15 ноября. Решение вынесла судья Борисова. Коржицкий заявил, что акция памяти возле памятника не являлась пикетом: «Я просто зажег свечу, чтобы почтить память человека, которого убили. Этот случай очень сильно меня тронул».