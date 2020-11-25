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Власти Японии дадут гражданам деньги на покупку электромобилей

25.11.2020 19:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Власти Японии дадут гражданам деньги на покупку электромобилей

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  • 25.11.2020, 19:16
Власти Японии дадут гражданам деньги на покупку электромобилей
Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В настоящее время японские власти выделяют 400 тысяч иен на покупку электрокаров.

Власти Японии планируют давать гражданам в два раза больше денег на покупку электромобиля, пишет издание NHK World Japan.

В настоящее время власти выделяют 400 тысяч иен (около 3,8 тысячи долларов). Однако уже в следующем году они хотят увеличить выплаты вдвое (до 7,6 тысячи долларов). Для зарядки аккумулятора должны использоваться возобновляемые виды энергии — например, дом или офис, оснащенные солнечными батареями и генерирующие энергию.

Как отмечает издание, возобновляемые виды энергии в частных домах стоят столько же (или на 20-30 процентов дороже), чем традиционные. Мера призвана стимулировать в том числе внедрение экологически чистых видов энергии. В прошлом году в стране было продано около 20 тысяч электромобилей.

Ранее стало известно, что власти Франции будут доплачивать по тысяче евро покупателям подержанных электрокаров на территории страны. Субсидия на новые электромобили в настоящее время составляет семь тысяч евро. Страна ставит цель продать 100 тысяч электрокаров в этом году.

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В настоящее время японские власти выделяют 400 тысяч иен на покупку электрокаров.
 
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