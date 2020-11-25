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В четверг в Беларуси ожидается до +6 градусов
Источник материала: Хартия'97
В четверг в Беларуси ожидается до +6 градусов
Будет облачно с прояснениями.
Туман и слабый гололед ожидаются в Беларуси 26 ноября, сообщили
В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в отдельных районах возможны туман и слабый гололед. Днем будет преимущественно без осадков. Ветер ожидается западный, юго-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха в течение суток будет колебаться от нуля до плюс 6 градусов, ночью по западной половине страны при прояснениях будет минус 1-5 градусов.
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Будет облачно с прояснениями.
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