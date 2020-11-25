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Умер Диего Марадона
Источник материала: Tut.by
Аргентинские СМИ
Ранее у 60-летнего Марадоны диагностировали субдуральную гематому. Бывший лидер сборной Аргентины
Марадона умер от остановки сердца,
Сегодня утром он перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось, сообщают аргентинские СМИ.
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Недавно ему делали операцию.
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