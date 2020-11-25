Умер Диего Марадона

Источник материала: Tut.by

Аргентинские СМИ сообщили о смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны. Ему было 60 лет.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Ранее у 60-летнего Марадоны диагностировали субдуральную гематому. Бывший лидер сборной Аргентины перенес срочную операцию на головном мозге в начале ноября, которая прошла успешно.

Марадона умер от остановки сердца, сообщает газета Clarin.

Сегодня утром он перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось, сообщают аргентинские СМИ.

будет обновлено