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Умер Диего Марадона

25.11.2020 19:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Аргентинские СМИ сообщили о смерти знаменитого футболиста Диего Марадоны. Ему было 60 лет.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Ранее у 60-летнего Марадоны диагностировали субдуральную гематому. Бывший лидер сборной Аргентины перенес срочную операцию на головном мозге в начале ноября, которая прошла успешно. 

Марадона умер от остановки сердца, сообщает газета Clarin. 

Сегодня утром он перенес кардиореспираторную остановку в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи подъехали к дому, чтобы оказать ему помощь, но спасти его не удалось, сообщают аргентинские СМИ.

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Недавно ему делали операцию.
 
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