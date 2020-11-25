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Посольству Китая выделили восемь соток в Дроздах. Там построят резиденцию
Источник материала: Tut.by
В Дроздах выделили участок в восемь соток для строительства резиденции посла Китая, следует из данных Госрегистра недвижимого имущества Беларуси. Он находится через дорогу от
Участок для строительства резиденции расположен за строящимся совместно с китайцами деловым комплексом «Шантэр-Хилл» — на месте временного строительного городка. Внимание на него на днях обратила «
Эта земля передана в аренду посольству Китая на 70 лет — с 29 сентября 2020 года по 29 сентября 2090 года. По этому поводу 13 августа 2020 года было принято решение Мингорисполкома с грифом «Для служебного пользования».
Годовая арендная плата за участок составляет 67 652,20 рубля.
Напомним, в районе Дворца независимости Китай строит себе новый
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Участок для строительства расположен за строящимся совместно с китайцами деловым комплексом «Шантэр-Хилл».
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