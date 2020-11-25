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Сверхдлинный трехсекционный троллейбус Solaris начали испытывать в Братиславе

25.11.2020 19:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В столице Словакии начались испытания самого длинного троллейбуса марки Solaris — модели Trollino 24 Metrostyle. Это самый длинный троллейбус в Европе.

В столице Словакии растет пассажиропоток, потому местные транспортники решили встретить эту тенденцию методом перехода на более вместительный подвижной состав.

Машина приводится в движение двумя тяговыми двигателями по 160 кВт каждый. Комплект батарей Solaris High Power заряжается в пути от контактной сети. Благодаря батареям Trollino может работать и без внешнего источника питания.

Сверхдлинный трехсекционный троллейбус Solaris начали испытывать в Братиславе

Камеры вместо обычных зеркал облегчают маневрирование 24-метрового транспортного средства. Кроме того, они обеспечивают улучшенную видимость не только при ярком солнечном свете, но и во время дождя или снегопада, а также ночью.

Сверхдлинный трехсекционный троллейбус Solaris начали испытывать в Братиславе

Троллейбус оснащен двумя тяговыми электродвигателями, каждый из которых приводит в движение собственный мост (вторая и третья оси). Управляемыми сделаны первая и четвертая оси.

Сверхдлинный трехсекционный троллейбус Solaris начали испытывать в Братиславе

Любопытно, что Solaris — это бывшая польская сборочная площадка Neoplan, перешедшая в частные руки. Начав со старых «Неопланов», Solaris развился настолько, что стал одним из ведущих производителей городского транспорта в Европе, переплюнув в этом сам Neoplan, который от темы городских машин ушел, сосредоточившись только на туристических автобусах.

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В столице Словакии начались испытания самого длинного троллейбуса марки Solaris — модели Trollino 24 Metrostyle. Это самый длинный троллейбус в Европе. Читать далее…
 
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